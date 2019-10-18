Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı, Onur Tuna'nın boyu - yaşı kaç? Nereli?

1.97 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. 15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu ve dolayısıyla Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş 'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans’ta 4 yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Üç Mota Ümit Çırak'la, Rodin'in Heykelleri metodunu öğreten Ayla Algan'la bir yıl, sekiz ay Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda ve son olarak Yasak Elma dizisindeki Alihan Taşdemir karakteri için Saim Güveloğlu ile metod ve kamera önü oyunculuğu çalıştı.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi almayı da ihmal etmedi; gitar ve piyano çalan, besteler yapan, kendine ait müzik stüdyosu da bulunan, dört duvar arası müzisyeni Tuna, sözü ve bestesi kendisine ait, 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali yle digital platformlarda 22 Haziran 2018 tarihinde yerini aldı. İlk albümünde yer alan Korkmadım ve Ben Özlerim şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı.

2011, Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filmi ve günümüzde FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırmaya devam etmektedir.