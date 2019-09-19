Mucize Doktor fragman! 2. bölümde Ali, ameliyat yapacak

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 2. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN