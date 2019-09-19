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19.09.2019 - 09:18 |

Mucize Doktor fragman! 2. bölümde Ali, ameliyat yapacak

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Ali, ameliyat yapacak. Tüm hastane çalışanları ise ameliyat sonucunu gözleyecek. İşte Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Mucize Doktor fragman! 2. bölümde Ali, ameliyat yapacak

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 2. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN

 

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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