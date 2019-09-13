MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?
13.09.2019 - 22:03 |

Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin yeni dizisi Mucize Doktor'un oyuncuları merak konusu oldu. Peki Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisinin ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin 1. bölümünü izleyenler, dizi hakkında araştırmaya başladı. İşte Mucize Doktor dizisindeki oyuncular...

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Ali (Taner Ölmez)
Ferman (Onur Tuna)
Nazlı (Sinem Ünsal)
Adil (Reha Özcan)
Tanju (Murat Aygen)
Beliz (Hazal Türesan)
Kıvılcım (Özge Özder)
Selvi (Bihter Dinçel)
Açelya (Hayal Köseoğlu)
Demir (Fırat Altunmeşe)
Güneş (Korhan Erduran)

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN (2.YENİ BÖLÜM)

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş

ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş

Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?

Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?

İstanbul'da sır ölüm! Cesetler 9 saat incelendi

İstanbul'da sır ölüm! Cesetler 9 saat incelendi

Komşular kokuyu fark etti! Tam 10 gün...

Komşular kokuyu fark etti! Tam 10 gün...

Sıradaki Haber