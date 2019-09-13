13.09.2019 - 22:03 |
Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?
Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin yeni dizisi Mucize Doktor'un oyuncuları merak konusu oldu. Peki Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisinin ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin 1. bölümünü izleyenler, dizi hakkında araştırmaya başladı. İşte Mucize Doktor dizisindeki oyuncular...
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI
Ali (Taner Ölmez)
Ferman (Onur Tuna)
Nazlı (Sinem Ünsal)
Adil (Reha Özcan)
Tanju (Murat Aygen)
Beliz (Hazal Türesan)
Kıvılcım (Özge Özder)
Selvi (Bihter Dinçel)
Açelya (Hayal Köseoğlu)
Demir (Fırat Altunmeşe)
Güneş (Korhan Erduran)
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN (2.YENİ BÖLÜM)