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24.09.2019 - 15:37 |

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Doktor Ferman ve Ali arasında gerginlik son bulacak mı? İşte Mucize Doktor yeni fragman haberimizde...

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisi bu hafta 3. bölümünü ekrana getirecek. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde, Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

 

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?


ALİ (TANER ÖLMEZ)

FERMAN (ONUR TUNA)

NAZLI (SİNEM ÜNSAL)

BELİZ (HAZAL TÜRESAN)

KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)

TANJU (MURAT AYGEN)

DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)

AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)

SELVİ (BİHTER DİNÇEL)

GÜNEŞ (KORHAN ERDURAN)

ADİL (REHA ÖZCAN)

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