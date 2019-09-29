29.09.2019 - 12:51 |
Mucize Doktor fragman! Mucize Doktor 4. bölüm hangi gün yayınlanacak?
Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor dizisinde doktor Ali, ilk kez dış göreve çıkacak. Doktor Nazlı ile çıktıkları görevde neler olacak? İşte Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilenler...
Mucize Doktor dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi görmeye devam ediyor. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı haberimizde. Peki Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor?
MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Mucize Doktor dizisi Perşembe günleri FOX TV'de yayınlanıyor.
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN