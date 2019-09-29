MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMucize Doktor fragman! Mucize Doktor 4. bölüm hangi gün yayınlanacak?
29.09.2019 - 12:51 |

Mucize Doktor fragman! Mucize Doktor 4. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor dizisinde doktor Ali, ilk kez dış göreve çıkacak. Doktor Nazlı ile çıktıkları görevde neler olacak? İşte Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilenler...

Mucize Doktor fragman! Mucize Doktor 4. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Mucize Doktor dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi görmeye devam ediyor. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı haberimizde. Peki Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor?

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Mucize Doktor dizisi Perşembe günleri FOX TV'de yayınlanıyor.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

Zeytinburnu'nda derbi cinayeti!Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz

Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz

2019-2020 E OKUL giriş sayfası | e okul vbs şifresi nedir?

2019-2020 E OKUL giriş sayfası | e okul vbs şifresi nedir?

Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!

Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!

Talimatları 'Harry Potter' vermiş!

Talimatları 'Harry Potter' vermiş!

Sıradaki Haber