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27.09.2019 - 09:22 |

Mucize Doktor fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı...

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Mucize Doktor filmi 4. bölüm fragmanını da izleyici ile buluşturdu. Peki Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı...

Mucize Doktor son yayınlanan bölümde yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

Mucize Doktor yeni bölümü ile 3 Ekim Perşembe günü ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM FRAGMANI

Çanakkale'de Bizans hazinesi bulunduÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Tapınağı çevresindeki arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait bir evin odasında, 1'inci ve 2'nci Justinianus dönemine ait 68 altın sikkeden oluşan hazine bulundu.
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