Mucize Doktor fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı...

Mucize Doktor son yayınlanan bölümde yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

Mucize Doktor yeni bölümü ile 3 Ekim Perşembe günü ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM FRAGMANI