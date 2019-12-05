Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilen bilgiler araştırılıyor. Mucize Doktor'un nerede çekildiği oldukça merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek dizinin çekim yeri nerede? Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Berhayat hastanesi nerede? İşte dizi hakkında bilinen gerçekler...

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisindeki hastane İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR - BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesi'nde çekiliyor.

'Berhayat' ismi diziye uyarlanmış olup, gerçeği yansıtmıyor.