Mucize Doktor nerede, hangi hastanede çekiliyor? Berhayat hastanesi gerçekte var mı?

Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor yeni bölümleriyle her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Mucize Doktor dizisinin izleyici kitlesi dizinin hangi hastanede çekildiğini merakla araştırıyor. Peki Mucize Doktor'daki hastane nerede? Berhayat Hastanesi gerçekte var mı?

MUCİZE DOKTOR NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan özel bir hastanede çekiliyor.

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanein gerçek adı farklıdır.