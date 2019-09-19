Mucize Doktor oyuncuları kimler? Doktor Ali, Ferman, Nazlı gerçek hayatta kimler?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisinin 2. yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor izleyicisi ise oyuncular hakkında bilgi almak istiyor. Mucize Doktor dizisinde Ali, Ferman, Nazlı, Beliz, Kıvılcım, Tanju, Demir, Açelya Selvi, Güneş, ve Adil karakterleri yer alıyor. İşte karakterlere hayat veren ünlü oyuncular...

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez kimdir? (DOKTOR ALİ)





9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV’de yayınlanan ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star TV’de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak Blu TV’de yayınlanan‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.



ONUR TUNA KİMDİR? (DOKTOR FERMAN)





02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR? (DOKTOR NAZLI)





21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi

REHA ÖZCAN KİMDİR? (DOKTOR ADİL)





1965 yılında Bingöl’de doğdu. 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu.

Reha Özcan'ın Oynadığı Diziler

2017 -2019 Bizim Hikaye

2017 Adı Efsane (Devrim Yalçın)

2015 Gecenin Kraliçesi (Durul Taylan)

2014-2015 Maral: En Güzel Hikayem (Deniz Koloş)

2014 Karadayı (Cem Karcı, Uluç Bayraktar)

2013 Fatih (Merve Girgin)

2013 Muhteşem Yüzyuıl (Durl Taylan)

2012 Suskunlar (Çağrı Lostuvalı)

2011 Üsküdar’a Giderken (Selçuk Aydemir)

2011 Kurtlar Vadisi Pusu (Sadullah Şentürk)

2009 IV.Osman (Serkan Birlik)

2007 Dağlar Delisi (Taner Akvardar)

2005 Naciye’yi Kim Sevmez (Avni Kütükoğlu)

Reha Özcan'ın Oynadığı Filmler

2017 İstanbul Kırmızısı (Ferzan Özpetek)

2016 Sen Benim Herşeyimsin (Tolga Örnek)

2015 Öyle ya da Böyle (Alper Kaya)

2014 Çare-sizlik (Kısa Film)

2014 Unutursam Fısılda (Çağan Irmak)

2014 Buna Değer (Can Oral)

2013 Ölü ya da Diri (Jorgo Papavassiliou)

2013 Kor (Kısa Film) (Cihan Sağlam)

2012 Tepenin Ardı (Emin Alper)

2011 Yangın Var (Murat Saraçoğlu)

2011 Buhar (Kısa Film) (Abdurrahman Öner)

2008 Bahtı Kara (Theron Patterson)

Reha Özcan'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları



2019 Terk

2017- 2018 Ruki

2017 Bir Çingenenin Yok Edilişe Ağıtı

2016 Ted Bundy

2014İmparatorluk Kuranlar Yahut Şürmürz

2014 Güneş Batarken Bile Büyük

2013 Rain Man

2013 Bent

2012 Inishmorelu Yüzbaşı(Kedi) (Martin McDonagh)

2011 Sezuan’ın İyi İnsanı (Bertolt Brecht)

2010 Bedensiz Kadın (Mate Matisic)

2009 Yaban Ördeği (Henrik İbsen)

2008 Gergedan (Eugène Ionesco)

2008 Kamyon (Memet Baydur)

2008 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner)

2005 Topor-Parti (Roland Topor)

2005 Nemrut (Gülşah Banda)

2002 İki Kişilik Hırgür (Eugène Ionesco)

2001 Guguk Kuşu (Ken Kesey)

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