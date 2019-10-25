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25.10.2019 - 09:02 |

Mucize Doktor son bölümün ardından 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor dün akşam son bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Mucize Doktor'un 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı da izleyici ile buluştu. Mucize Doktor 8. bölümde Ali'nin hayatı tehlikede. Peki Ali'ye ne olacak?

Mucize Doktor son bölümün ardından 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

FOX TV'nin yeni dizisi Mucize Doktor perşembe akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor son olarak 7. bölümü ile ekrana geldi.

Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı da izleyici ile buluştu. Ali, bir soygunun ortasında kalıyor. Üzerine silah doğrultulan Ali büyük panik yaşıyor. Hastaneye gelen kötü haber ise herkesi telaşlandırıyor. Ali vuruldu mu?

Mucize Doktor 8. bölümü ile 31 Ekim Perşembe akşamı FOX TV'de.

MUCİZE DOKTOR 8. BÖLÜM FRAGMANI

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