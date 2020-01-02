Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Fragman yayınlandı mı? Mucize Doktor nerede çekiliyor?

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Mucize Doktor yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Mucize Doktor 17. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak edenler, Mucize Doktor neden yok? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor. İşte Mucize Doktor dizisi hakkında bilinmesi gerekenler...

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Mucize Doktor dizisi yılbaşı haftası olması sebebiyle bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Mucize Doktor dizisinin 16. bölümünü kaçıranlar için Mucize Doktor yanınlanan son bölümü ile tekrardan izleyici ile bu akşam buluşacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Mucize Doktor 17. yeni bölümüyle 9 Ocak 2020 Perşembe günü 20:00'de ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan özel bir hastanede çekiliyor.

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.