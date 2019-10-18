18.10.2019 - 09:31 |
Mucize Doktor yeni fragman | 7. Yeni bölümde Ali hayal kuruyor
Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Ali'nin duyguları yoğunlaşacak ve hayal kurmaya başlayacak. Daha önce hiç hayal kurmayan Ali'nin bu durum hoşuna gidecek. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 6. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. 6. Bölüm ardından, 7. yeni bölüm fragmanını yayınlayan Mucize Doktor, izleyicisinin merakını giderdi. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak? İşte Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı...
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN