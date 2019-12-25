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25.12.2019 - 10:47 |

Mucize Doktor yeni fragman - Ali aşık olduğunu anlıyor

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde, Ali aşık olduğunu anlayacak. Nadir Hocaya, Nazlı ile ilgili hislerini anlatan ali izleyenleri duygulandıracak. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor yeni fragman - Ali aşık olduğunu anlıyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle 26 aralık Perşembe 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor 16. yeni bölümünde Ali, verdiği tepkiler üzerine kendide şaşıracak. İlk kez aşk duygusunu yaşayan Ali, izleyenlere duygusal dakikalar yaşatacak. Nazlı'ya karşı güzel duygular hisseden Ali, Nazlı'yı başkasıyla görmeye dayanamayacak. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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