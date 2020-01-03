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03.01.2020 - 17:06 |

Mucize Doktor yeni fragman - Nazlı: Ali'den hoşlanıyorum!

Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı. Mucize Doktor yeni bölümünde Nazlı, Ali'den hoşlandığını dile getiriyor. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde bu durum nelere yol açacak? Ali ve Nazlı aşkı büyüyecek mi? İşte Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Mucize Doktor yeni fragman - Nazlı: Ali'den hoşlanıyorum!

Yılbaşı haftası olması sebebiyle ve dizilerin reklam anlaşmaları olduğundan dolayı Mucize Doktor 2 Ocak Perşembe günü yayınlanmadı. Mucize Doktor izleyicileri, yeni bölüm ne zaman arayışına koyuldu. Mucize Doktor yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Aynı zamanda Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanını da yayınlayan FOX TV, izleyenleri meraklandırdı. İşte Mucize Doktor yeni bölüm yayın tarihi ve Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor 17. yeni bölümüyle 9 Ocak 2020 Perşembe günü 20:00'de ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanında yaşananlar izleyenleri şok etti. Adil hoca Nazlı'nın Ali'den hoşlandığını düşünüyor. Ali ise bu duruma oldukça şaşırıyor. Nazlı'ya olan hislerinden dolayı kafası iyice karışan Ali neler yapacak? Mucize Doktor dizisinin Nazlı'sı ise Ali'den hoşlandığını Açelya'ya söylüyor. Bu duruma kendi de şaşıran Nazlı, neler yapacak? Ali ve Nazlı aşkı günden güne büyüyecek mi? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR YENİ FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesidir

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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