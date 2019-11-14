Mucize Doktor yeni fragman - Otizmli hastayı, Ali sakinleştiriyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN