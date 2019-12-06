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06.12.2019 - 10:16 |

Mucize Doktor yeni fragmanı - Ali, Ferman'ın sırrını Nazlı'ya söylüyor mu?

Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor'da Ferman'ın gizlediği olay ortaya çıktı. Peki yeni bölümünde Ali, Ferman'ın sırrını Nazlı'ya söylüyor mu? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor yeni fragmanı - Ali, Ferman'ın sırrını Nazlı'ya söylüyor mu?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak? Uzun zamandır Ferman'ın sırrı merak ediliyordu. Mcuize Doktor 13. bölümde bu sır ortaya çıktı. Doktor Ferman, serebral palsi hastalığı olan kardeşini Ali'yle tanıştırdı. Peki Ali, Ferman'ın bu sırrını tutabilecek mi? Yalan söylemekte pekte başarılı olmayan Ali neler yaşayacak? İşte Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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