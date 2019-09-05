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05.09.2019 - 20:57| İHA

Mucize kurtuluş! Son anda ağaca çarpınca...

Tokat’ta Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlanmaktan ağaca çarparak kurtuldu. Kazada kamyonetin şoförü hafif şekilde yaralandı

Mucize kurtuluş! Son anda ağaca çarpınca...

Tokat-Sivas karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Kızıliniş mevkisinde Tokat istikametine seyreden C.Ç.(35) idaresindeki 58 AK 039 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve virajı alamayarak şarampole uçan kuru gıda yüklü kamyonet ağaca çarparak durabildi.

Mucize kurtuluş Son anda ağaca çarpınca...



Kazanın diğer şoförler tarafından polise bildirilmesiyle birlikte şoförün sıkışma ihtimaline karşı kaza yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araçtan çıkarılan C.Ç. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

    Kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtuTokat’ta Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet şarampole uçtu. Uçuruma uçmaktan ağaca çarparak kurtulan kamyonetin şoförü hafif şekilde yaralandı.
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