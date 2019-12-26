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26.12.2019 - 14:18 |

Müge Anlı'da inanılmaz anlar! Zeynep Ergül'ün evinden çıkanlar herkesi şoke etti

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Zeynep Ergül adli tıp şartıyla serbest bırakıldı. Dün canlı yayına bağlanan izleyici ise Zeynep Ergül'ün evinin yanındaki beton kulübeye dikkat çekti. Bu ihbar sonrası ise Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili yeni delillere ulaşıldı.

Müge Anlı'da inanılmaz anlar! Zeynep Ergül'ün evinden çıkanlar herkesi şoke etti
Yerli otomobilden yeni paylaşım.
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