Ayşe sır oldu! Canlı yayında anlattı... Yeğeniyle ormanda yaşadıkları şoke etti

Canlı yayında iğrenç itiraf! Programda bugün, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın başına gelenler araştırılırken ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürdü. Program ekibi, Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi Mehmet adlı kişiyle canlı görüşme yaptı. Bu bağlantı esnasında Mehmet isimli kişinin anlattığı detaylar şok etkisi yarattı.

SON GÖREN MEHMET

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2018'de evden ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet'le kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra programda soyadı açıklanmayan Mehmet, Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "Anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o andan sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor.

CANLI YAYINDA PARALI CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!

Kayıp Ayşe'nin sözde sevgilisi Mehmet adlı kişi, "Başka kişilerle de görüşüyordu" diyerek ayrıldıklarını dile getirse de sonradan olayın şekli değişti. Mehmet, Ayşe Altuntaş'la parayla beraber olduklarını anlatıp daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

"BAŞKA BİRİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN TOKAT ATTIM"

Canlı yayında Mehmet, kayıp kadına başka biriyle görüştüğü için tokat attım, dese de söyledikleri akılları karıştırdı. Kayıp Ayşe'yle görüşmek istemediğini ama kendisinin geldiğini dile getiren Mehmet adlı kişi, eşi cezaevine girdikten sonra görüşmek istediğini dile getirdi.

"İLİŞKİMİZİ HERKES BİLİYORDU"

Mehmet isimli kişi eşinin de her şeyi bildiğini söyleyince Müge Anlı yeniden sinir küpüne döndü. Karısına da Ayşe Altuntaş'la beraber olduklarını itiraf ettiğini söyleyen Mehmet, "İlişkimizi herkes biliyordu" dedi.

AYŞE ALTUNTAŞ'A NE OLDU?

Tüm bu yaşananlardan sonra kızı, Ayşe Altuntaş'ı aramaya devam ediyor.