Müge Boz kimdir? Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz...

Güzel oyuncu Müge Boz ve Caner Erdeniz Haziran ayında evlenmişti. Çift bebeklerini kucaklarına aldılar. Müge Boz, doğum öncesi ve sonrası yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile takipçilerine anlattı.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz 13 Nisan 1984 doğumlu Türk oyuncu ve manken.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır. Birçok reklam filminde oynamıştır.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz 25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz Galatasaray'da oynamaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

MÜGE BOZ'UN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Bebeğinin cinsiyetini ‘doğumda öğreneceğiz’ diyen Müge Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi. Beşiktaş’ta özel bir hastanede doğum yapan oyuncu ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çift, 53 cm ve 3 kilo 500 gr dünyaya gelen kızlarına Vina adını verdi.

VİNA NE DEMEK?

Müge Boz ve Caner Erdeniz bebeklerine Vina ismini verdi. İkilinin çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenilen Vina isminin 'biz şimdi' anlamına geldiği öğrenildi.