Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Turgutreis Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Güney Afrika ve Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.