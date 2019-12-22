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22.12.2019 - 23:46 | | AA

Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

 

Turgutreis Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Güney Afrika ve Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

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