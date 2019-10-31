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31.10.2019 - 21:11 | | AA

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Kargı Adası ve Turgutreis açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Lastik botlarda Afganistan, Filistin, Suriye, Somali, Kongo, Pakistan, Gabon, Senegal, Burundi ve Güney Afrika uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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