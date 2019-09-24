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24.09.2019 - 13:46 | | DHA

Muğla'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı sürdürülen soruşturmalar kapsamında Menteşe ve Ortaca ilçelerinde bugün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce operasyon yapıldı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 5 FETÖ firarisi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda sahte kimlikler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Saklandıkları evlerinde gözaltına alınan İ.K , E.B., U.Ç., S.Y. ve E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.
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