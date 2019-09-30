MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMuğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
30.09.2019 - 13:32 | | AA

Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde fuhuş amacıyla tur düzenlendiği tespit edilen bir yata düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turları düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Turları düzenlediği iddia edilen H.K isimli kadını yaklaşık 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bozburun mevkisinde olduğu tespit edilen lüks yata yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhşa aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen H.K'nın da olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, el konulan yat ise limana çekildi.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonrası ulaşıldığı öğrenilen şüphelilerin, özellikle turizm sezonlarında fuhuş amacıyla yat turları organize ettikleri iddia edildi.

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müjdeli haber geldi! DGS ek tercih başvuruları yarın başlıyor! Kılavuz yayımlandı

Müjdeli haber geldi! DGS ek tercih başvuruları yarın başlıyor! Kılavuz yayımlandı

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika... Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi, ölenler var

Son dakika... Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi, ölenler var

Hercai fragman! 15. Yeni bölümde büyük aşk

Hercai fragman! 15. Yeni bölümde büyük aşk

Sıradaki Haber