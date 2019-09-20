Muğla'da yangın! Müdahale ediliyor

Ortaca Tepearası Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Havadan da iki helikopter yangına müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangınını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.