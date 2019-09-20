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20.09.2019 - 19:12 | | İHA

Muğla'da yangın! Müdahale ediliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda orman yangını başladı.

Muğla'da yangın! Müdahale ediliyor

Ortaca Tepearası Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Havadan da iki helikopter yangına müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangınını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

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