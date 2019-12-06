‘Muhalefete sansür iddiası doğru değil’

TBMM’nin 7 Temmuz 2016 itibarıyla başlayan 27. Dönem’i kapsamında milletvekillerince Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakanlar tarafından cevaplandırılmak üzere sunulan, TBMM Başkanlığı’nca incelenen toplam 21 bin 756 yazılı soru önergesinden 270’inin “aykırı bulunarak” iade edildiği açıklandı. 270 önerge, Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümlerine uygun bulunmadı.



HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ilettiği yazılı soru önergesinde, “Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gerekçe gösterilerek önergelerin reddedilmesinin muhalefetin dil, söylem, kavram, bakış açısını sansürleme ve kontrol altına alınması mı hedeflenmektedir? Değilse önergelerimiz neden sürekli iade edilmektedir” ifadesini kullandı.



‘Kaba ve yaralayıcı sözler’



Şentop’un yanıtına göre; yazılı soru önergelerinden 21 bin 486’sı işleme alınarak muhataplarına iletildi. 270 önergenin iadesi Anayasa’daki, “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz” hükmü kapsamında değerlendirildi. TBMM İç Tüzüğü’nün 67. maddesine göre, “kaba ve yaralayıcı sözler içeren” önergeler de iade edildi. Önergeler iade edildiği için milletvekilleri sorularının yanıtlarını alamadı. Şentop, “TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergelerinin hepsi teker teker anılan hükümler ile Anayasa ve İçtüzük’te öngörülen emredici diğer hükümlere uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı’nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınmakta veya sahibine iade edilmektedir” dedi.



Şentop, 27. Yasama Dönemi içerisinde milletvekilleri tarafından kaleme alınan yazılı soru önergelerinin yüzde 98.76’sının TBMM Başkanlığı’nca işleme alındığını, “muhalefetin dil, söylem, kavram, bakış açısının sansürlenmesinin ve kontrol altına alınmasının hedeflendiği” iddiasının doğru olmadığını kaydetti.