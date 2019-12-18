Muhalefetten ‘Libya’ şerhi

CHP’nin şerhinde şunlar kaydedildi:



“Bu mutabakat muhtırasının TBMM gündemine aceleyle gelmesinin esas sebebi AKP iktidarının Libya Hükümeti-Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devrilmekten kurtarma çabasıdır. Söz konusu mutabakat, birçok muğlak, ucu açık ve Türkiye’yi Libya’daki savaşın doğrudan tarafı kılacak ifadelerle donanmıştır. Türkiye’nin Libya’daki çatışmanın bir tarafı olan UMH’ye askeri nitelikte bir malzeme veya hizmet bağışlaması veya bedelsiz devri BMGK 1970’e aykırı olacağı gibi ülkedeki yangına benzin dökecek ve bölgesel gerilimi daha da tırmandırabilecektir.



Daha fazlası



Dahası ‘misafir personel’, ‘misafir öğrenci’, ‘savunma ve güvenlik kuruluşları mensubu sivil şahıslar’ örtüleri altında Libya’ya askeri kuvvet sevk etmenin önü açılmaktadır. Türkiye’den Libya’ya uçak ve gemilerle zaten gönderilmekte olan silah, cephane, İHA, SİHA ve BMC üretimi zırhlı araçların sevkiyatının hız kazanacağı anlaşılmaktadır. Türkiye Libya’daki savaşta taraf tuttukça, ülkedeki çatışmalara vekil güçler aracılığıyla ve doğrudan müdahil oldukça Libya’ya istikrar gelmeyeceğine inanarak; AKP iktidarının müttefiklerini kollama stratejisinin bir uzantısı olarak gördüğümüz söz konusu mutabakat muhtırasına ve bu teklife karşıyız.”



İYİ Parti’nin şerhinde de şöyle denildi:



“Bu metin, mevcut konjonktürde Türkiye’yi doğrudan iç savaşa çekme potansiyeli taşımaktadır. Bu muhtıra kapsamında yapılacak askeri işbirliğine dayanarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında belirtildiği gibi bir askeri destek verilmesi planlanıyorsa, Türkiye Libya’daki iç savaşın tam anlamıyla bir parçası haline gelecektir.”