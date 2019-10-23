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23.10.2019 - 10:28 | | DHA

Mühendis kalpazan! Baba ile oğlu yakalandı

Adana’da bir eve düzenlenen operasyonda asma tavana gizlenen 20 bin TL'lik sahte 100'lük banknotlar ele geçirildi. Evdeki baba ile elektrik ve elektronik mühendisi oğlu gözaltına alındı.

Mühendis kalpazan! Baba ile oğlu yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 22 Ekim'de piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Ahmet K. (57) ile oğlu Badirhan K.'nin (28) İstanbul'dan aldıkları sahte paraları kente getirdiğini belirledi.

Mühendis kalpazan Baba ile oğlu yakalandı

1000 lira sahte parayı, 200 liraya gerçek paraya süren baba-oğulun evine baskın düzenlendi. Baskında banyonun asma tavanına gizlenmiş 20 bin TL'lik sahte 100'lük banknotlar ele geçirildi. Elektirik ve elektronik mühendisi olduğu öğrenilen Bedirhan K.'nin suç ortakları 18 kişi de Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 100'lük banknotlar halinde  90 bin lira ve 2 bin 200 sahte dolar ele geçirdi.

 

 

 

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