Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda Uğur Yücel sürprizi

Kanal D'nin yeni dizisi Muhteşem İkili ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Heyecan dolu hikayesi ve sevilen kadrosuyla Muhteşem İkili'den yeni fragman da yayınlandı.

MUHTEŞEM İKİLİ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları, en sert şekilde tepkisini ortaya koyuyor! Hocalarının tepkisiyle yüzleşen ikiliyi büyük tehlikeler bekliyor!

Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uyuşturucu operasyonu iki kafadarı birleştiriyor!

Barca ve MKC, kendi bölgelerinin başarılı komiserleridir. Suçla savaşlarında gözü pek davranan ikili, bu sefer beraber operasyon yapmak üzere görevlendirilirler. Fakat, bir sorun vardır: Barca ve MKC hiç anlaşamazlar. Çünkü iki kafadar, polis akademisinden beri bir rekabetin içindedirler. Kişisel meseleleri de anlaşmazlıklarına cevap niteliğindedir. Sonuç olarak, müdürlük tarafından bir operasyon için görevlendirilirler.

Uyuşturucu çetesi patronu Demiray Hazan ile ikilimizin ortak sorunları vardır. Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasındaki operasyonlar yüzünden işleri aksamaktadır. Bu sefer işin ciddiyeti büyüktür. Demiray Hazan, kartelin bilinmeyen yüzüdür. Gizliliği sayesinde deşifre olmadan işlerini yürütmeyi başarır. Barca ve MKC'nin, bu başarılı duruma çomak sokmaları ile Demiray Hazan, hedef tahtasına ikilimizi ve ailelerini koyar. Hem kendilerini, hem de ailelerini bekleyen tehlikelerin boyutları büyüktür. Barca ve MKC'nin, bu sorunlara -eski çekişmelerini bir kenara koyarak- ortak bir müdahalede bulunmaları gerekir...

Anadolu’da Barca…

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş; ancak, katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır.

Avrupa’da MKC...

Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor; ama, bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmemektedir. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık ve oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlıdır.