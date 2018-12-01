Muhteşem İkili 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin yeni dizisi Muhteşem İkili yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazır. Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

MUHTEŞEM İKİLİ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Muhteşem İkili yeni bölüm fragmanında Barca ve Nilüfer'in halleri, Yağmur ve MKC'nin de dikkatini çekiyor. İkisi arasında başlayan yakınlık henüz dile getirilmese de çevreleri tarafından fark ediliyor. MKC, bu konuda Barca'nın ağzını ararken, Yağmur da boş durmayıp Nilüfer'i sıkıştırıyor. Peki şimdi ne olacak? Barca, onlara nasıl bir açıklama yapacak?

Muhteşem İkili yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!