Muhteşem İkili son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman yayınlandı!

Muhteşem İkili 4. Bölüm Fragmanı yayında! Barca ve MKC'nin sevdiği kişilerin hayatı da tehlikeye giriyor!

Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barca ve MKC'ye bombalı tuzak!

Demiray, hapisten kaçmalarına yardım eden kişinin Köpek Sadri olduğunu öğrenince harekete geçiyor. İkilimizin yumuşak karnı olarak düşündüğü Sadri'nin evinde kurduğu tuzak sonucunda Barca'yı yakalıyor. Barca, gözünü açtığında metruk bir binada bağlı durumdadır. Demiray, onu yakalamanın verdiği mutlulukla zafer sarhoşluğu yaşamaktadır. MKC'yi de yakalayabilmek için Barca kozuonun için biçilmiş kaftandır. MKC'ye haber salar. MKC, hiç düşünmeden mekana gelir. Barca, MKC'yi karşısında görünce şaşırır. Bile bile ölümün üztine gelmesi onu kızdırır; çünkü, Barca'nın bağlı bulunduğu yerde uzaktan kumandalı bomba bulunmaktadır. İkisini öldürme fırsatı Demiray'ın kucağına altın tepside sunulmuştur. Demiray bombayı patlatacak kişiye emrini verir. Barca ve MKC bu bombadan nasıl kurtulacaklar? MKC'nin rahat tavır takınması bir planı olduğunu mu gösteriyor?

Köpek Sadri'ye ne oldu?

Barca ve MKC'nin hapisten kaçmalarına yardım eden Sadri, Demiray'ın hedefine girer. Polis okulundan hocası olduğu halde gözünü kan bürüyen Demiray, Sadri'nin evine gelir ve ona zarar verir. İki kafadarımızı yakalamanın planı ile Sadri'yi yem olarak kullanır. Bu tuzağa ilk Barca düşer. Eve geldiğinde Sadri'nin koltukta gözü kapalı bir şekilde bulur. Bu sırada Demiray'ın adamları ortaya çıkar ve onu yakalarlar. Sadri'nin akıbetine dair bir yanıt yoktur. 3. Bölüm fragmanında geçmişe dair olan görüntülerde de onun ölüp, ölmediği belli değildir.

Yüksel Müdür, Barca ve MKC'yi yakalamak için Yağmur'u planına dahil ediyor!

İki kafadarımız yakalanana kadar müdürleri Yüksel'in rahata ermesi bir hayal olur. Yakalamak ise, tam bir hayal. Çünkü, organize şubenin en iyi iki adamı birlikte hareket etmektedir. Bu yüzden Yüksel, iyi bir avukat olan ve oyunu kuralına göre oynayan Yağmur'a gider. Amacı ise, onun gözünü korkutarak kendisiyle işbirliği yapmasını sağlamaktır. İşbirliği yapmaması halinde MKC'nin, Demiray tarafından öldürüleceği kozunu kullanır. Yağmur iki arada, bir derede kalır. Yüksel'in planı, MKC'yi oğlunun doğum gününde yakalamaktır. Yağmur'un tek yapması gereken şey, MKC geldiğinde kendisine haber vermesidir. Ve düşündüğü gibi olur MKC, oğlunun doğum gününe gider. Peki Yağmur, MKC'yi ihbar edecek mi? Yüksel Müdür, MKC'yi yakalamayı başarabilecek mi?