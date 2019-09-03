Müjdat Gezen’den ‘Eğlence Dünyası’

Toplantıya, müzikalde yer alan Cüneyt Arkın, Ercan Bostancıoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Şebnem Schaefer ve Melihat Gülses de katıldı. Gezen, yeni müzikalde 1453’ten 2019 yılına kadar İstanbul’un eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacaklarını belirtti. Ekim ayının ortalarına doğru sahnelenmesi planlanan müzikalin oyuncu kadrosunda Oya Başar, İlhan Daner, Behzat Uygur, Nazlı Mengi, Yaşar Ayvacı, Barış Taşkın, Kaan Polat Cüreklibatur da yer alıyor. Ayben Erman, Semiha Yankı, Sevcan Orhan ise müzikalin konuk ses sanatçıları olacaklar.