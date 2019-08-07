Müjde Uzman kimdir, kaç yaşında?

Müjde Uzman şu sıralar Ayvalık'ta tatilini sürdürüyor. Paylaştığı son fotoğrafa Photoshop uygulayan güzel oyuncunun takipçileri Müjde Uzman'ın son paylaşımında yaptığını gözden kaçırmadı. Kariyerine 2008 yılında Paramparça Aşklar dizisi ile adım atan Müjde Uzman birçok dizide rol aldı.

Müjde Uzman Akasya Durağı, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralşık Aşk ve Sacaşçı gibi TV ekranına damga vuran dizilerde rol aldı.

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müjde Uzman, pazarlama müdürlüğü, müzik yazarlığı, modellik ve oyunculuk yapıyor. 2008 yılında Paramparça Aşklar dizisinde Nil rolü ile ilk kez ekrana çıkan Müjde Uzman, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2014 yılında "Küçük Aptalın Büyük Dünyası" kitabından esinlenerek senaryosu yazılan, başrollerinde Murat Boz ile Büşra Pekin‘in oynadığı "Hadi İnşallah" adlı filmde Sinasi Yurtsever, Cezmi Baskın, İdil Dizdar, Aydan Taş, Hülya Gülşen Irmak ile birlikte rol alan Müjde Uzman, 2015 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Deniz Çakır, Ozan Akbaba, Yüksel Arıcı, Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide "Nazlı" karakterini canlandırdı.