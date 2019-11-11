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11.11.2019 - 11:46 |

Mülakat sonuçları belli oldu mu? Bekçilik alım süreci için heyecan artıyor

Bekçilik mülakat sonuçları için büyük heyecan yaşanıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sürecinin sonuçları açıklandı mı? Bekçi adayları, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için sabırsızlanıyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Mülakat sonuçları belli oldu mu? Bekçilik alım süreci için heyecan artıyor

Halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevlendirilecek olan bekçilerin alımı için heyecan devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem bekçilikyaızlı ve sözlü sınavları geride kaldı. Sözlü mülakat sınav sonuçlarının açıklanması için meraklanan bekçi adayları, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfalarını yakından takip ediyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği'nin sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

Duran trafikte damattan 'göbek molası'Avcılar'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.
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