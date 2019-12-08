Mülteci gençler fotoğraflarla anlatıyor

Relief International (RI) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında geçen kasım ayı boyunca kurumdan ruh sağlığı ya da fizik tedavi hizmetleri ve protez bağışı alan 14-24 yaş arası toplam 30 gence temel fotoğrafçılık eğitimi verildi. Gençler, kursu veren eğitmen Osman Örsal eşliğinde fotoğraf gezilerine çıkıp çalışmalar gerçekleştirdiler. Proje kapsamında gençler ülkelerinden getirdikleri ya da yaşadıkları yerdeki özel bir nesnenin fotoğrafını çekip ardından da bu nesnelerle ilgili kısa bir hikâye kaleme aldılar. Ziyaretçiler, bu hikâyelerle Suriyeli mülteci gençlerin dünyalarına onların kelimeleriyle tanık olacaklar.

Kursla ilgili konuşan Relief International Türkiye Ülke Direktörü Andrea Patterson, “Fotoğraf kursu gençlere engellilik durumu ile ilgili hikâyelerini anlatma ve yaşantılarını kendi gördükleri gibi ifade etme aracı sağlayacak şekilde tasarlandı” dedi. Sergi, 11 Aralık tarihine kadar görülebilecek.



