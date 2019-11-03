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03.11.2019 - 16:05 |

Mumya filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Mumya filmi bu akşam 20:00'de TV'de ekrana gelecek. Mumya filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Alex Kurtzman'ın yönettiği Mumya filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Mumya filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Mumya filminin konusu, Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

OYUNCULAR KİMLER?

Tom Cruise
Sofia Boutella
Annabelle Wallis

 

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