Münafık filminin konusu nedir? Film ne zaman vizyona girdi?

Münafık filminin konusu: Valeria 1984 yılında Sovyetler'de bulunan, parapsikolojik olaylar üzerine inceleme yapan bir labaratuvarda çalışmaktadır. Bu gizemli kadının eski sevgilisi Nazım, kendisini esrarengiz bir vakayı araştırması için Türkiye'ye davet eder. Valeria, çevre sakinlerinin "Cinli Nazife" diye adlandırdıkları Nazife Hanım'ı araştırmak için Azdavay'ın Nalbant Köyü'ne gider ve çok geçmeden burada araştırmalarına başlar. Ancak Valeria bir anda sırra kadem basar. Bu esnada Nazife Hanım da felç geçirmiş, Nazım ise delirmiştir. Aradan otuz yıl geçer. Hamile bir kadın olan Ceyda, eşi ve çocuğuyla babaannesinin o dönem terk ettiği bu eski köye gelir. Genç kadının doğum sancılarının başlamasıyla birlikte, geçmişin karanlık sırları da aydınlanmaya başlayacaktır. Filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Özkan Aksular bulunuyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Levent Sülün

Zeynep Okan

Balım Gaye Bayrak

Özer Arslan

Karina Malsagova

Güliz Şirinyan

Hakan Salınmış

Murat Bülent Atacan