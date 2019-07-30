Münafık filminin konusu nedir? Film ne zaman vizyona girdi?
3 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Münafık filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Gerilim, dram, korku filmi olan Münafık filmini Özkan Aksular yönetti. İşte Münafık filmi hakkında merak edilenler...
Münafık filminin konusu: Valeria 1984 yılında Sovyetler'de bulunan, parapsikolojik olaylar üzerine inceleme yapan bir labaratuvarda çalışmaktadır. Bu gizemli kadının eski sevgilisi Nazım, kendisini esrarengiz bir vakayı araştırması için Türkiye'ye davet eder. Valeria, çevre sakinlerinin "Cinli Nazife" diye adlandırdıkları Nazife Hanım'ı araştırmak için Azdavay'ın Nalbant Köyü'ne gider ve çok geçmeden burada araştırmalarına başlar. Ancak Valeria bir anda sırra kadem basar. Bu esnada Nazife Hanım da felç geçirmiş, Nazım ise delirmiştir. Aradan otuz yıl geçer. Hamile bir kadın olan Ceyda, eşi ve çocuğuyla babaannesinin o dönem terk ettiği bu eski köye gelir. Genç kadının doğum sancılarının başlamasıyla birlikte, geçmişin karanlık sırları da aydınlanmaya başlayacaktır. Filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Özkan Aksular bulunuyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Levent Sülün
Zeynep Okan
Balım Gaye Bayrak
Özer Arslan
Karina Malsagova
Güliz Şirinyan
Hakan Salınmış
Murat Bülent Atacan