Münbiç nerede? Türk Ordusu ve Suriye Ordusu karşı karşıya gelecek mi?

YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD'den umduğu desteği bulamayınca bütün köyleri ellerindeki mühimmatlara bırakarak kaçtı. TSK karşısında bir güç gösteremeyen çoçuk katili teröristler sivilleri kalkan olarak kullanma dini yerleri karargah olarak kullanma gibi haince emellerinden de bir çıkar elde edemeyince Esad rejimi ile masaya oturdu iddiaları ile gündeme geldi. Suriye yerel haber ajansı Esad güçlerinin Münbiç'e doğru harekat ettiği haberinin ardından Kahraman Türk Ordusu'da Bordo Bereliler eşliğinde Münbiç'e giriş yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalif partilerden destek mesajları yağmaya devam ederken Barış Pınarı Harekatının ne olursa olsun kararlılıkla sürdürüleceği duyuruldu. Peki Münbiç nerede? Suriye Ordusu neden Münbiç'e yürüyor?

MENBİC VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ

Fırat’ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO’nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus’un hemen güneyinde bulunan Menbic, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Menbic Askeri Konseyi’yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD’den kontrolün TSK’ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Menbic Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

Suruç’un hemen güneyindeki Kobani’deki IŞİD kuşatmasıysa, ABD’nin YPG’yle IŞİD’e karşı ortaklığının ilk başladığı yerlerden biri olma özelliğini taşıyor. 13 Eylül 2014 – 26 Ocak 2015 arasında IŞİD kuşatması altında kalan kente ABD havadan gıda ve silah yardımı yapmıştı. Bu süreçte 100 bini aşkın Kürt sığınmacı IŞİD dehşetinden kaçarak, Kobani’den tek çıkış yolları olan Türkiye sınırına akın etmiş, Ankara mülteci akınını gerekçe göstererek sınırı bir süre kısmen kapatmıştı.

ABD’nin Kobani’de iki üssü bulunuyordu.

MÜNBİÇ NEREDE?

Menbic ya da Menbij Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan bir şehir. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.