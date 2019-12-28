Murat Günak kimdir? Yerli otomobil tasarımcısı Murat Günak biyografi

Yerli otomobilin tanıtılmasıyla birlikte Murat Günak ile ilgili aramalar da arttı. Murat Günak yerli otomobilin tasarımcısı. Peki, yerli otomobildeki etkileri neler?

Yerli Otomobilin tasarımında Mercedes- Benz, Peugeot ve Volksvagen gibi markalarda tasarımcı olarak çalışan Murat Günak da danışmanlık yaptı. Tasarımda, Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor."

MURAT GÜNAK KİMDİR?

Murat Günak 9 Ağustos 1957 doğumlu Türk otomobil tasarımcısı. İstanbul'da doğan Murat Günak, Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısıdır.

Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Günak, yurt dışında, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde Claude Lobo ve Patrick Le Quément idaresi altında çalıştı, Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülüne layık görüldü.

Mezun olduktan sonra iki yıl Ford Almanya'da çalışmış ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapmıştır. Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atanmış ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri dönmüştür.

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katılmış ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev almıştır. Görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumluydu. 2007'de Volkswagen'deki eski çalışan Walter de'Silva ile yer değiştirdi.

Danışman şirketi MGMO GmbH aracılığıyla Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı yeni bir elektrikli araç projesine katıldı. Günak daha sonra elektrikli araç tasarımları geliştirmek için şimdiki adı Ono olan Tretbox'a taşındı.

Tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunmaktadır.