03.12.2019 - 13:33 |
Murat Karahan ve Hakan Aysev hangi müzik türünde dünyaca ünlü sanatçılarımızdır? 3 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı
Canlı bilgi yarışması olan Hadi'de ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 3 Aralık 2019 Salı günü saat 20:30'da sorulacak olan Hadi ipucu sorusu nedir? İşte Hadi oyuncularının merakla araştırdığı bugünün ipucu sorusu ve cevabı...
Hadi canlı bilgi yarışmasına katılmak isteyenler, Play Store ve App Store üzerinden Hadi uygulamasını indirerek, yarışmaya katılım sağlayabilir. 'Hadi' bilgi yarışmasında bugün 20:30 sorusu ve cevabı haberimizde...
HADİ 20:30 SORUSU: Murat Karahan ve Hakan Aysev hangi müzik türünde dünyaca ünlü sanatçılarımızdır?
CEVAP: Opera