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03.12.2019 - 13:33 |

Murat Karahan ve Hakan Aysev hangi müzik türünde dünyaca ünlü sanatçılarımızdır? 3 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Canlı bilgi yarışması olan Hadi'de ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 3 Aralık 2019 Salı günü saat 20:30'da sorulacak olan Hadi ipucu sorusu nedir? İşte Hadi oyuncularının merakla araştırdığı bugünün ipucu sorusu ve cevabı...

Murat Karahan ve Hakan Aysev hangi müzik türünde dünyaca ünlü sanatçılarımızdır? 3 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi canlı bilgi yarışmasına katılmak isteyenler, Play Store ve App Store üzerinden Hadi uygulamasını indirerek, yarışmaya katılım sağlayabilir. 'Hadi' bilgi yarışmasında bugün 20:30 sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ 20:30 SORUSU: Murat Karahan ve Hakan Aysev hangi müzik türünde dünyaca ünlü sanatçılarımızdır?

CEVAP: Opera

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