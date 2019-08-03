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03.08.2019 - 23:58| AA

Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 çocuğun serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğulduğu olayda akıntıya kapılıp kaybolan 10 yaşındaki Taner Güven'in cesedine ulaşıldı.

Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

İlçede serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşılan olayda, AFAD, jandarma, polis ve dalgıç ekipleri, kaybolan 10 yaşındaki Taner Güven'in cansız bedenine ulaştı.

Güven'in cesedi, otopsi için Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali İlker Gündüzöz, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

Murat Nehrinden bir acı haber daha

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, olayda 4 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Nehirden çıkarılan bir çocuğun tedavisinin sürdüğünü kaydeden Vali Gündüzöz, şunları kaydetti:

"İlk etapta alınan 4 çocuğumuzdan 3'ü o zaman vefat etti. Biri Muş Devlet Hastanesinin yoğun bakımda hayati tehlikesi var. Kayıp olan çocuğumuzu da saat 20.20 gibi ekiplerimiz ve vatandaşlarımız buldular. Maalesef o da vefat etti. Böylelikle 4 yavrumuzu kaybettik. Tüm Malazgirtlilere ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzücü bir olay. Diğer çocuğumuza da Allah'tan şifalar diliyorum."

Olayda yaşamını yitiren Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven'in (10) cesedi Muş Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından yarın Beşyatak köyünde toprağa verilecek.

Murat Nehrinden bir acı haber daha

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