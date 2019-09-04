Murathan Mungan yayıncılık konferansında konuşacak

5 Ekim’de Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda yapılacak olan etkinlikler kapsamında bir dizi söyleşi gerçekleştirilecek. Yayıncılığın ekonomisinden kitap çevirilerine dek pek çok konunun masaya yatırılacağı konferanslarda Anadolu’dan kitapçılar da birer konuşma yapacak. Etkinliğin kapanış konuşmasını ise Murathan Mungan üstleniyor.

