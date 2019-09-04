04.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Murathan Mungan yayıncılık konferansında konuşacak
Türkiye’de yayıncılığın tüm paydaşlarını buluşturan yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor.
5 Ekim’de Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda yapılacak olan etkinlikler kapsamında bir dizi söyleşi gerçekleştirilecek. Yayıncılığın ekonomisinden kitap çevirilerine dek pek çok konunun masaya yatırılacağı konferanslarda Anadolu’dan kitapçılar da birer konuşma yapacak. Etkinliğin kapanış konuşmasını ise Murathan Mungan üstleniyor.