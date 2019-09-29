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29.09.2019 - 07:50 |

Musa Göçmen orkestrası sahnede

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası dün akşam İstanbul’da büyük ilgi gören bir konsere imza attı.

Musa Göçmen orkestrası sahnede

 “The Funniest Maestro 2020” ile Türkiye’de ve yurtdışında bir dizi konserle müzikseverlerin karşısına çıkan Musa Göçmen, bu etkinliklerin yanı sıra “SENFOROCK” ile senfonik ve rock müziği bir araya getirecek. Bu sezon gerçekleştireceği “Senforock Metallica Özel”, “Pink Floyd Özel”, “Barış Manço ve Cem Karaca Saygı Geceleri”, “Yeni Yıl Konserleri” ve “Şifa Resitalleri”nin tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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