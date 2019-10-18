MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMüslüm filmi konusu | Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve karakterler
18.10.2019 - 18:22 |

Müslüm filmi konusu | Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve karakterler

Müslüm filmi bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan film vizyona girdiği tarihten itibaren sinemaseverler tarafından büyük ilgi ile karşılaşmıştı. Peki Müslüm filmi başrol oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

Müslüm filmi konusu | Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve karakterler

Müslüm filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche, Can Ulkay'ın yer aldığı film 2018 yılında vizyona girdi. Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde sinema izleyicisi tarafından büyük beğeni ile karşılanırken 6.480.548 seyirci tarafından izlendi. 37 hafta boyunca gösterimde kalan film 84.601.127,17 TL hasılat elde etti.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen - Müslüm

Zerrin Tekindor - Muhterem Nur

Ayça Bingöl - Emine Akkaş

Erkan Can - Limoncu Ali

Taner Ölmez - Ahmet Akbaş

Erkan Avcı - Bahtiyar

Şahin Kendirci - Genç Müslüm Gürses

Turgut Tunçalp - Mehmet Akbaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her Yerde Sen 18. bölümde Selin, Eylül hakkında gerçeği öğrenecek mi?

Her Yerde Sen 18. bölümde Selin, Eylül hakkında gerçeği öğrenecek mi?

Sanık ilk kez konuştu! Kadıköy'deki vahşi cinayette kan donduran ayrıntılar

Sanık ilk kez konuştu! Kadıköy'deki vahşi cinayette kan donduran ayrıntılar

Müslüm filmi konusu | Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve karakterler

Müslüm filmi konusu | Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve karakterler

MSB'den yeni açıklama: Yakından takip edilmektedir

MSB'den yeni açıklama: Yakından takip edilmektedir

Sıradaki Haber