Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğine hayat veren Şahin Kendirci kimdir?

Şahin Kendirci O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasında gösterdiği performans ile dikkat çektikten sonra Müslüm filminde usta sanatçı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci adından sıkça söz ettirdi. Peki Şahin Kendirci kimdir?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014’de ‘O Ses Çocuklar’ yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

Yarışmanın ardından Burak Aksak’ın yazıp yönettiği ‘Bana Masal Anlatma’ filminde ‘Tamirci Çırağı’ rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.

26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor’un olduğu Müslüm’ filmide Müslüm Gürses’in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti.