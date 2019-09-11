11.09.2019 - 18:00| AA
Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB: Hakkari Çukurca'daki operasyonlarda biri yaralı olmak üzere 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
MSB: 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkâri Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.