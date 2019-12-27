Mustafa Varank kimdir? Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank kaç yaşında?

Mustafa Varank kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Yerli otomobil tanıtımının gerçekleştirildiği Bilişim Vadisinde konuşma yapan Mustafa Varank yerli otomobil ve Bilişim Vadisinin geleceğine dair açıklamalarda bulunuyor. Hali hazırda Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank siyasi kariyerine 2005 yılında eğitimini tamamladıktan sonra başbakanlıkta çalışmaya başlayarak adım attı.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi., Türk bürokrat ve siyasetçi. 10 Temmuz 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev almaktadır.

Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlköğrenimini İstanbul'daki Yedikule İlkokulu'nda, lise eğitimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl eğitimine devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yüksek lisansını İndiana Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde yaptı. Ayrıca bu dönemde Florida Üniversitesi'nde uzman, İndiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi ve sistem yöneticisi olarak çalıştı. Florida Eyaletindeki Tallahassee Community College'da ağ hizmetleri teknolojileri konusunda eğitim aldı.

Siyasî Kariyeri

2005 yılında ABD'de eğitimini tamamlayan Varank, Türkiye’ye döndü ve başbakanlıkta göreve başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 2014 yılında cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Varank'a büyükelçi ünvânı verildi.[1] 2018 genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 66. hükümette sanayi ve teknoloji bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'de görevi Faruk Özlü'den devraldı.