MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Müşterisine götürdüğü sipariş sonu oldu
ABONE OL
23.12.2019 - 21:13 | | İHA

Müşterisine götürdüğü sipariş sonu oldu

Karabük’te müşterisinin mutfak masası siparişini taşıdığı sırada dengesini kaybederek merdivenden yuvarlanan mobilyacı hayatını kaybetti.

Müşterisine götürdüğü sipariş sonu oldu

Karabük Mahallesi Köybaşı Caddesi Bilge Sokak'ta meydana geldi. Mobilyacı Ersin Aksoy (40), Mustafa Şahin adlı müşterisinden mutfak masası siparişi aldı. Siparişi tamamlayan Aksoy, masayı teslim etmeye gittiğinde evin merdivenlerinden çıkarken fenalaştı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Aksoy, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Müşterisine götürdüğü sipariş sonu oldu


Evli ve 3 çocuk babası olan Ersin Aksoy’un yaklaşık 10 gün önce kalp çarpıntısından dolayı Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi.

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Sıradaki Haber