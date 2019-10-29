Mutfaktaki tabloya 153 milyon TL

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue’nin eseri olduğu anlaşıldı. Tablo hafta sonu açık artırmada 24 milyon euro’ya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak yeni bir rekor kırdı. “İsa ile Alay” adlı tablo, 13. yüzyılda Cimabue’nin benzer Yeni Ahit temalı bir dizi resimden biri olduğu açıklanmıştı. Açık artırmayı gerçekleştiren Acteon Müzayede Evi, alıcının kimliğinin gizli tutulduğunu ancak Kuzey Fransa’dan bir kişi olduğunu belirtti. Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.