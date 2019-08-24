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24.08.2019 - 13:06

Müthiş Bir Film konusu ve başrol oyuncuları

Müthiş Bir Film bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yöentmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in yer aldığı filmin başrollerinde Gürgen Öz, Murat Eken, Cemal Hünal, Gaye Gürsel, Şahika Koldemir yer alıyor. Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak olan Müthiş Bir Film neyi konu alıyor?

Müthiş Bir Film konusu ve başrol oyuncuları

Müthiş Bir Film bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yöentmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in yer aldığı Müthiş Bir Film'in başrollerinde Gürgen Öz, Cemal Hünal, Murat Eken, Gaye Gürsel, Şahika Koldemir, Füsun Demirel, Rıza Akın, yer alıyor.

MÜTHİŞ BİR FİLM KONUSU

Hayallerini gerçekleştirmeye çalışan 2 çocukluk arkadaşı Ali Kemal ve Vahi'nin amacı bir yeşilçam filmi yapabilmektir. Yeşilçam'ın en hareketli ve gözde olduğu dönemde işe gönül veren iki kafadar işlerinin kolay olacağını düşünse de sektörü yakından tanıdıkça çok daha karmaşık ve büyük bir sistemin işlemekte olduğunun farkına varırlar...

Yeşilçam komedisi türü olan filmin yapımcılığını Erhan Karataş ve Cahit Kaya üstleniyor. Filmin senaryosu Serkan Dağlı ve Emir Khalilzadeh tarafından yazıldı. Yönetmen koltuğunda başarılı reklam yönetmeni Emir Khalilzadeh’in oturduğu filmin kadrosunda Gürgen Öz, Murat Eken, Cemal Hünal, Gaye Gürsel, Şahika Koldemir, Rıza Akın, Demet Gül, Serkan Dağlı, Salih Usta, Şevket Süha Tezel, Hasan Elmas, Hikmet Karagöz ve Füsun Demirel yer alıyor.

 

 

 

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